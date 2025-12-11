Sequestradas por criminosos, uma adolescente grávida e uma amiga dela, também menor de idade, foram resgatadas pela polícia no momento em que seriam executadas no Vale do Paraíba. O caso aconteceu em Cruzeiro.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (10), depois que duas meninas foram retiradas à força de um ponto conhecido como “Chibata”, em Cruzeiro, levadas para um apartamento, agredidas, humilhadas e, em seguida, conduzidas a uma área de mata onde, segundo o boletim de ocorrência, seriam executadas.