O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h40 desta quinta-feira (11) para atendimento a um grave acidente de trânsito com interdição de rodovia Presidente Dutra, na altura do km 107, em Taubaté.
A ocorrência envolveu quatro carretas, um ônibus e um veículo de passeio, mobilizando equipes do 11º Grupamento de Bombeiros, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária RioSP.
No total, 38 vítimas foram atendidas: 32 classificadas como verdes (ferimentos leves), que receberam liberação no local, cinco vítimas amarelas (ferimentos moderados) foram encaminhadas ao Hospital Regional — sendo duas pelo resgate do Corpo de Bombeiros e três pela RioSP — e uma vítima em óbito, o motorista do ônibus, constatado pelo médico da concessionária.
Houve também vazamento de combustível, o que demandou ações de contenção, isolamento e avaliação técnica. Sete viaturas e 15 bombeiros do 11º GB atuaram diretamente no atendimento.
Após a conclusão dos trabalhos de resgate, atendimento às vítimas, contenção do vazamento e liberação da área pelas equipes periciais, a via está sendo liberada por volta das 7h15 com a retirada total dos veículos no sentido Rio de Janeiro.