O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h40 desta quinta-feira (11) para atendimento a um grave acidente de trânsito com interdição de rodovia Presidente Dutra, na altura do km 107, em Taubaté.

A ocorrência envolveu quatro carretas, um ônibus e um veículo de passeio, mobilizando equipes do 11º Grupamento de Bombeiros, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária RioSP.

No total, 38 vítimas foram atendidas: 32 classificadas como verdes (ferimentos leves), que receberam liberação no local, cinco vítimas amarelas (ferimentos moderados) foram encaminhadas ao Hospital Regional — sendo duas pelo resgate do Corpo de Bombeiros e três pela RioSP — e uma vítima em óbito, o motorista do ônibus, constatado pelo médico da concessionária.