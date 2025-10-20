Após divórcio, prefeitura exonera Milena do cargo de diretora

A Prefeitura de São José dos Campos exonerou a enfermeira Milena Guimarães Coelho do cargo de diretora de vigilância em saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (20).

Em primeira mão, no último domingo (19), OVALE noticiou que Milena havia pedido a exoneração após ter tido o nome exposto recentemente, ao ser apontada como pivô do divórcio entre o prefeito Anderson Farias (PSD) e Sheila Thomaz, então primeira-dama do município. A enfermeira informou que tomou a decisão para “preservar a sua imagem” e também a “instituição” (veja a nota na íntegra mais abaixo).

“Diante da exposição recente e com o intuito de preservar minha imagem e a tranquilidade da instituição e das equipes, optei por solicitar exoneração do cargo em comissão na última sexta-feira (17), permanecendo no meu cargo efetivo de origem neste momento”, disse Milena.