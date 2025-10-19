Após divórcio, Milena pede exoneração do cargo de diretora em SJC

A enfermeira Milena Guimarães Coelho pediu exoneração do cargo de diretora de vigilância em saúde da Prefeitura de São José dos Campos.
Em nota a OVALE, ela afirma que a decisão foi tomada após ela ter tido o nome exposto recentemente, objetivando “preservar a sua imagem” e também a “instituição” (veja a nota na íntegra mais abaixo).
“Diante da exposição recente e com o intuito de preservar minha imagem e a tranquilidade da instituição e das equipes, optei por solicitar exoneração do cargo em comissão na última sexta-feira (17), permanecendo no meu cargo efetivo de origem neste momento”, disse Milena.
Milena refere-se ao fato de ter tido o nome envolvido no divórcio entre o prefeito Anderson Farias (PSD) e a primeira-dama Sheila Thomaz, que aponta a enfermeira como pivô da separação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Exoneração.
O pedido de exoneração, feito na última sexta-feira (17), foi comunicado a OVALE no final da noite deste sábado (18), por meio de uma nota enviada pela enfermeira.
Desde janeiro, Milena ocupava o cargo em comissão -- o salário do cargo dos diretores é de R$ 12.618,10. Ela, agora, retomará o trabalho como enfermeira concursada.
Na nota, Milena destaca que é servidora pública desde 2017, sendo concursada há dois anos, e descreve a sua trajetória na prefeitura e sua formação profissional.
Na sequência, no texto, ela afirma que pediu exoneração do cargo em comissão após ter tido o nome exposto, para “preservar a sua imagem” e a “instituição”.
Veja na íntegra a nota da enfermeira:
"Sou servidora pública concursada da Prefeitura de São José dos Campos, formada em Enfermagem, com quatro pós-graduações na área da saúde entre elas, Auditoria em Enfermagem e experiência consolidada na gestão pública municipal.
Ao longo dos últimos anos, atuei em diferentes áreas da Secretaria de Saúde:
2017 – Enfermeira na Saúde da Criança
2018 – Coordenadora dos Núcleos em Saúde
2019 – Coordenadora do Programa de IST/Aids
2020 a 2023 – Coordenadora da Equipe de Imunização
2023 a 2024 – Ouvidora da Saúde
2025 – Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS)
Durante minha gestão no DVS, lideramos mudanças estratégicas no enfrentamento à dengue, que resultaram em melhora expressiva nos indicadores e redução de óbitos, garantindo uso mais eficiente dos recursos públicos.
Também aprimoramos as ações de combate à sífilis e implantamos atendimento com foco em gestão da qualidade na Vigilância Sanitária, dentre outras diversas atividades.
Minha nomeação para a função de Diretora atendeu a todos os requisitos legais e critérios técnicos, sendo fruto de mérito profissional e dedicação ao serviço público.
Contudo, diante da exposição recente e com o intuito de preservar minha imagem e a tranquilidade da instituição e das equipes, optei por solicitar exoneração do cargo em comissão na última sexta-feira (17), permanecendo no meu cargo efetivo de origem neste momento.
Agradeço às equipes da Saúde pelo profissionalismo e apoio ao longo da minha trajetória. Seguirei no cargo efetivo, contribuindo para a continuidade dos serviços à população.
Milena Coelho
Enfermeira – Servidora Pública Concursada".
Divórcio.
Em agosto, a enfermeira havia registrado um boletim de ocorrência contra a primeira-dama, alegando perseguição e injúria.
Anderson e Sheila anunciaram a separação na última quarta-feira (15). Uma semana antes, a Justiça concedeu uma medida protetiva para Sheila (ver aqui).
Anderson reiterou que "NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família" e que "tem convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça" (ver aqui).
Anderson e Sheila ficaram casados por 30 anos e são pais de três filhos.
Na madrugada da última sexta-feira (17), em post no Instagram, Sheila afirmou que passa por um momento doloroso, mas fez um “apelo como mãe”: “peço encarecidamente que respeitem a minha família nesse momento tão delicado”.
Anderson.
Em nota, Anderson destacou que confia na Justiça e segue o seu trabalho como prefeito.
"Tenho convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça.
Por se tratar de tema de esfera privada, não haverá novos pronunciamentos. O assunto está sendo conduzido por minha advogada. Agradeço a compreensão e o respeito à privacidade da minha família.
Como prefeito, sigo trabalhando normalmente, com foco nas entregas para a cidade. Obrigado", diz o prefeito", disse o prefeito.