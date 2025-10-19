Após divórcio, Milena pede exoneração do cargo de diretora em SJC

A enfermeira Milena Guimarães Coelho pediu exoneração do cargo de diretora de vigilância em saúde da Prefeitura de São José dos Campos.

Em nota a OVALE, ela afirma que a decisão foi tomada após ela ter tido o nome exposto recentemente, objetivando “preservar a sua imagem” e também a “instituição” (veja a nota na íntegra mais abaixo).

“Diante da exposição recente e com o intuito de preservar minha imagem e a tranquilidade da instituição e das equipes, optei por solicitar exoneração do cargo em comissão na última sexta-feira (17), permanecendo no meu cargo efetivo de origem neste momento”, disse Milena.