Taubaté apresenta exposições gratuitas nos museus da cidade

Taubaté apresenta programação de exposições para diversos gostos, disponíveis com visitação gratuita e classificação etária livre para todos os públicos.

No Museu Monteiro Lobato, a artista plástica Laiz Dilma demonstra sua paixão por modelos clássicos em sua exposição temporária “Carros”. A mostra reúne dez telas a óleo. Os interessados têm até 2 de novembro para conferir o trabalho. O espaço, localizado na avenida Monteiro Lobato, s/n, Chácara do Visconde, abre para visitação aos sábados, das 9h às 16h30, e aos domingos, das 11h às 16h30.

