24 de outubro de 2025
CULTURA

Taubaté apresenta exposições gratuitas nos museus da cidade

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A Villa Santo Aleixo recebe a exposição “Cid Moreira – A Voz de Taubaté para o Brasil”
Taubaté apresenta programação de exposições para diversos gostos, disponíveis com visitação gratuita e classificação etária livre para todos os públicos.

No Museu Monteiro Lobato, a artista plástica Laiz Dilma demonstra sua paixão por modelos clássicos  em sua exposição temporária “Carros”. A mostra reúne dez telas a óleo. Os interessados têm até 2 de novembro para conferir o trabalho. O espaço, localizado na avenida Monteiro Lobato, s/n, Chácara do Visconde, abre para visitação aos sábados, das 9h às 16h30, e aos domingos, das 11h às 16h30.

A Villa Santo Aleixo recebe a exposição “Cid Moreira – A Voz de Taubaté para o Brasil”. A mostra, dedicada ao jornalista e apresentador falecido há um ano, segue aberta ao público até 7 de novembro. O acesso é gratuito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, no endereço rua Dr. Emílio Winther, nº 374, no Centro.

Já o Mistau (Museu de São Paulo de Arqueologia e História) mantém em cartaz a exposição “Cães que amamos”, da artista Glaucia Moraes. A mostra apresenta uma coleção de retratos de pets, criados com lápis de cor, e estará aberta ao público até 23 de novembro. O Mistau, situado na avenida Tomé Portes Del, nº 761, tem horário de funcionamento especial para o final de semana e feriados, das 11h às 16h.

