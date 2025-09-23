Um ano sem Cid Moreira: exposição resgata memória do taubateano

O jornalista e apresentador taubateano Cid Moreira será homenageado com uma exposição em Taubaté, cidade onde nasceu e passou a infância. A mostra, intitulada 'Cid Moreira – A voz de Taubaté para o Brasil', será aberta ao público a partir do dia 3 de outubro, no espaço cultural da Villa Santo Aleixo.
A exposição marca um ano de falecimento de Cid e recorda sua trajetória profissional e a ligação afetiva com a cidade, com foco na região da Praça Santa Terezinha, onde viveu momentos de sua infância.
Os visitantes poderão ver de perto itens pessoais cedidos pela família, incluindo o famoso Troféu Imprensa recebido pela apresentação do Jornal Nacional, além de outras peças de colecionador.
A abertura da exposição será às 10h, com uma apresentação do quarteto Arautos do Rei. A entrada é gratuita e o público poderá visitar o local de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, no endereço rua Dr. Emílio Winther, nº 374, no Centro.