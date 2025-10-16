16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEIRA LITERÁRIA

FLIC 2025 visita 40 escolas de Caraguatatuba e homenageia autores

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A FLIC 2025 acontece em 40 escolas municipais de Caraguatatuba
A FLIC 2025 acontece em 40 escolas municipais de Caraguatatuba

A FLIC 2025 (Feira Literária de Caraguatatuba) visitará 40 escolas da rede municipal de ensino, no sábado (18) a partir das 9h.
O objetivo é incentivar a leitura e a criatividade entre crianças e jovens, além de reforçar o vínculo entre escola, comunidade e cultura.
Durante o evento, as escolas serão transformadas em espaços literários imersivos com exposições, performances e apresentações inspiradas em literatura infantojuvenil.

O destaque são escritores como Renata Fernandes, Roseana Murray e André Kondo, que serão os homenageados desta edição. As obras destes autores nortearam as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos alunos, com apoio dos professores, ao longo do ano letivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A programação será diversificada, incluindo também momentos de contação de histórias, dramatizações e recitais, visando aproximar a literatura do cotidiano escolar e despertar o interesse pela leitura em toda a comunidade escolar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários