FLIC 2025 visita 40 escolas de Caraguatatuba e homenageia autores

A FLIC 2025 (Feira Literária de Caraguatatuba) visitará 40 escolas da rede municipal de ensino, no sábado (18) a partir das 9h.

O objetivo é incentivar a leitura e a criatividade entre crianças e jovens, além de reforçar o vínculo entre escola, comunidade e cultura.

Durante o evento, as escolas serão transformadas em espaços literários imersivos com exposições, performances e apresentações inspiradas em literatura infantojuvenil.

O destaque são escritores como Renata Fernandes, Roseana Murray e André Kondo, que serão os homenageados desta edição. As obras destes autores nortearam as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos alunos, com apoio dos professores, ao longo do ano letivo.

