Câmara terá série de audiências sobre orçamento dos próximos anos

Audiências
A Câmara de Taubaté realizará quatro audiências públicas no início de novembro para debater o orçamento municipal de 2026 e o plano orçamentário dos próximos quatro anos de forma conjunta.
Novidade
Essa será a primeira vez que o Legislativo discutirá, em único pacote, os projetos da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e do PPA (Plano Plurianual) de 2026 a 2029, reunindo dois temas que tratam das receitas e despesas futuras.
Primeira
A primeira audiência será dia 3 de novembro, a partir das 14h, com apresentação das secretarias de Gabinete, de Governo, de Inovação, de Administração e da Fazenda, além da Procuradoria-Geral.
Segunda
A segunda audiência também será dia 3 de novembro, mas a partir das 18h, com apresentação das secretarias de Obras, de Educação, de Segurança Pública, de Planejamento, de Esportes e de Serviços Públicos.
Terceira
No dia 5 de novembro, a partir das 18h, será a vez da apresentação das secretarias de Inclusão Social, de Habitação, de Meio Ambiente; de Cultura, de Mobilidade Urbana e de Saúde.
Quarta
A quarta audiência será no dia 7 de novembro, a partir das 9h, com apresentação da Câmara, do IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), da Unitau (Universidade de Taubaté) e das fundações universitárias.
Participação
Os interessados poderão participar presencialmente ou enviar perguntas pelo WhatsApp (12) 3625-9501 durante a transmissão ao vivo de cada audiência.