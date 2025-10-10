Câmara terá série de audiências sobre orçamento dos próximos anos

Audiências

A Câmara de Taubaté realizará quatro audiências públicas no início de novembro para debater o orçamento municipal de 2026 e o plano orçamentário dos próximos quatro anos de forma conjunta.

Novidade

Essa será a primeira vez que o Legislativo discutirá, em único pacote, os projetos da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e do PPA (Plano Plurianual) de 2026 a 2029, reunindo dois temas que tratam das receitas e despesas futuras.