10 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TEATRO DE RUA

Dia das Crianças tem programação especial gratuita em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Espetáculo gratuito na praça Dom Epaminondas, em Taubaté
Espetáculo gratuito na praça Dom Epaminondas, em Taubaté

“Quem não tem lona, pede carona” é a atração teatral deste sábado (11) em Taubaté. Gratuita e ao ar livre, a apresentação acontece na Praça Dom Epaminondas às 10h30 com encenação da Cia. dos Tortos.

No enredo, a Família Tortonni perde o circo que possuíam e restam apenas duas pessoas para fazer o show. Durante a nostalgia das lembranças, eles levam alegria e diversão ao público de todas as idades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além do Teatro de rua, há também a programação cultural no Sítio do Picapau Amarelo, no sábado (11) e domingo (12), Dia das Crianças. O Sítio contará com apresentações do Festival Internacional do Teatro de Sombras, atividades culturais pedagógicas e neuropsicopedagógicas a partir das 9h. Também haverá uma feira gastronômica solidária, para arrecadar fundos para instituições apoiadas pelo Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários