Dia das Crianças tem programação especial gratuita em Taubaté

“Quem não tem lona, pede carona” é a atração teatral deste sábado (11) em Taubaté. Gratuita e ao ar livre, a apresentação acontece na Praça Dom Epaminondas às 10h30 com encenação da Cia. dos Tortos.

No enredo, a Família Tortonni perde o circo que possuíam e restam apenas duas pessoas para fazer o show. Durante a nostalgia das lembranças, eles levam alegria e diversão ao público de todas as idades.

