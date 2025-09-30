Festival de teatro de sombras tem espetáculos gratuitos no Vale

O FIS (Festival Internacional de Teatro de Sombras) chega à sua 12ª edição com uma programação gratuita que celebra a arte milenar das sombras. Produzido pela Cia. Quase Cinema, o festival é o único no Brasil focado nessa linguagem e terá circulação por Taubaté, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga e Santo Antônio do Pinhal de 3 a 12 de outubro de 2025.
O evento contará com 14 espetáculos de companhias de oito países, como Bélgica, México, Argentina, Itália, Noruega, Chile, Espanha e Alemanha, além de produções nacionais.
A abertura oficial será no Sesc Taubaté, com a companhia belga Cie A Prendre ou à Voler e o espetáculo “Matin”, que une sombras e trapézio.
Produção Nacional
Os espetáculos de companhias brasileiras que compõem o festival exploram temas que vão de lendas indígenas à história do cerrado e homenagens a mulheres importantes.
A produção paulista "Como Surgiu a Noite" (Silvana Marcondes e Urga Maira) resgata a sabedoria dos povos Munduruku, narrando uma lenda indígena sobre a busca pelo descanso. Do Rio de Janeiro, "Bordando Sombras" (Companhia Paraíso Cênico) presta homenagem a Ada Rogato, Nise da Silveira e Clementina de Jesus, utilizando o figurino como tela de projeção. De Brasília, a peça "Lino, O Pequeno Jardineiro" (entreAberta Cia Teatral) é uma obra sobre a beleza e resistência. Por fim, a Cia. Libélulas, de Ribeirão Preto, apresenta "Sob O Céu do Cerrado", explorando os ciclos da natureza e a resiliência por meio da jornada de um tamanduá-bandeira.
Atividades Formativas
O festival também oferecerá atividades de formação, incluindo uma residência artística com o grupo mexicano Chipotle Teatro e seminários sobre os processos criativos da arte de sombras.
Locais
Os espaços que receberão a programação do 12º Festival Internacional de Teatro de Sombras são:
- Taubaté: Sesc Taubaté, Sítio do Picapau Amarelo, Sesi Taubaté, Teatro Metrópole e Escola Santa Luzia Rural.
- Pindamonhangaba: Teatro Galpão.
- São Luiz do Paraitinga: Escola de Catuçaba e Escola Caetanos.
- Santo Antônio do Pinhal: Auditório Municipal.