Festival de teatro de sombras tem espetáculos gratuitos no Vale

O FIS (Festival Internacional de Teatro de Sombras) chega à sua 12ª edição com uma programação gratuita que celebra a arte milenar das sombras. Produzido pela Cia. Quase Cinema, o festival é o único no Brasil focado nessa linguagem e terá circulação por Taubaté, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga e Santo Antônio do Pinhal de 3 a 12 de outubro de 2025.

O evento contará com 14 espetáculos de companhias de oito países, como Bélgica, México, Argentina, Itália, Noruega, Chile, Espanha e Alemanha, além de produções nacionais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp