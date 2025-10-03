3ª Semana do Cinema promove cultura em bares de Caçapava

Caçapava sediará a 3ª Semana do Cinema com uma agenda especial que inclui exibições, debates e atrações culturais. O evento começa na quinta-feira (9) e se estende até 19 de outubro, passando por diversos pontos da cidade, como praças e bares, com o objetivo de tornar a cultura cinematográfica acessível a todos. A programação reúne rodas de conversa com cineastas e artistas locais, exibições de filmes aclamados e atividades especiais para crianças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Confira:

09/10 (Qui) – Bar do Betão (18h às 22h): Roda de conversa com Jaum Godoy, Edgard de Brito e Bruce Willian. Exibição de "Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente".

10/10 (Sex) – Point do Churrasco (18h às 22h): Debate com Carolina Delimão e Tatiana Maduro, show da Banda Shadows. Exibição de "Bohemian Rhapsody".

11/10 (Sáb) – Praça da Bandeira (18h às 22h): Projeto BikeCine com exibição de "Divertidamente 2".

12/10 (Dom) – Praça Caçapava Velha (18h às 21h): Especial Crianças com a Fada Duque. Exibição do filme "Moana".

14/10 (Ter) – Praça do Pinus (18h às 21h): Especial Crianças com a palhacinha Tetéia. Exibição de "Lilo e Stitch".

16/10 (Qui) – Emporium Beer (18h às 21h): Roda de conversa com Eduardo Spinelli (Cine Lab) e show da Banda Control Z, com participação de Twyla Corrêa. Exibição de "Vida Loka" (do próprio Spinelli).

17/10 (Sex) – Pista de Skate (18h às 21h): Cerimônia de entrega do título de Patrimônio Cultural Imaterial ao coletivo "Pedrada Taiada". Apresentações de Maô, Ericson de Souza, DJ Crow e MCs, além de exibição do documentário "Dia a Dia Correria.doc".

18/10 (Sáb) – Espaço Cultural Ruy Barbosa (18h às 21h): Roda de conversa com os artistas Jaum Godoy e Marcelo Boy. Exibição de filme resultante das oficinas de cinema.

19/10 (Dom) – Bar do Jonas e Pé de Manga (16h às 22h): Roda de conversa com Dimas Oliveira Junior, Simone Sibille e Maria de Fátima. Painel sobre prevenção do câncer de mama em pessoas trans (com Dra. Juliana Rosa e Ambulatório Trans). Exibição do filme "Pop Trans" e show de Kingael e banda.