BikeCine: festival promove cinema sustentável em Caçapava

A cidade de Caçapava receberá o Festival BikeCine, um evento que já passou por mais de 30 cidades do Brasil. A iniciativa busca promover cultura, esporte e sustentabilidade por meio de um cinema ao ar livre movido a bicicletas, onde toda a energia necessária para a projeção, som e iluminação das sessões é gerada pelas pedaladas do próprio público.
O festival é gratuito, resultado de uma parceria entre a concessionária de energia elétrica EDP e a Prefeitura de Caçapava. Será realizado no sábado(11), na Praça da Bandeira, nº 151, no Centro de Caçapava e incluirá duas sessões de cinema. Às 19h, será exibida uma sessão de curtas-metragens, com duração de 50 minutos e classificação livre. Na sequência, às 20h, o público poderá assistir ao filme "Divertida-Mente 2", a animação da Disney Pixar, também com classificação livre.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Participantes têm a opção de simplesmente assistir, acomodados em uma das 150 cadeiras disponíveis, ou se engajar ativamente na produção de energia. Para isso, poderão utilizar uma das 12 bicicletas fixas no local ou sua própria bicicleta em uma das 4 estações destinadas a bikes do público. Para garantir a inclusão, haverá também um "pedal de mão" que permite a participação de crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
O BikeCine tem como objetivo incentivar a reflexão sobre o consumo de energia e ressaltar a importância da colaboração coletiva e da sustentabilidade. Os ingressos para o evento são gratuitos e são distribuídos por meio de reserva on-line no site bikecine.com.br ou, ainda, no local, com uma hora de antecedência do início da programação.