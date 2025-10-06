BikeCine: festival promove cinema sustentável em Caçapava

A cidade de Caçapava receberá o Festival BikeCine, um evento que já passou por mais de 30 cidades do Brasil. A iniciativa busca promover cultura, esporte e sustentabilidade por meio de um cinema ao ar livre movido a bicicletas, onde toda a energia necessária para a projeção, som e iluminação das sessões é gerada pelas pedaladas do próprio público.

O festival é gratuito, resultado de uma parceria entre a concessionária de energia elétrica EDP e a Prefeitura de Caçapava. Será realizado no sábado(11), na Praça da Bandeira, nº 151, no Centro de Caçapava e incluirá duas sessões de cinema. Às 19h, será exibida uma sessão de curtas-metragens, com duração de 50 minutos e classificação livre. Na sequência, às 20h, o público poderá assistir ao filme "Divertida-Mente 2", a animação da Disney Pixar, também com classificação livre.

