Confusão entre servidores e vereadores suspende sessão em Taubaté

Confusão
Uma confusão envolvendo servidores da Prefeitura de Taubaté, da Câmara e vereadores levou à suspensão da sessão ordinária realizada pelo Legislativo nessa terça-feira (7).
Briga
A confusão começou por volta de 20h30, enquanto os vereadores debatiam o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o teto de gastos para o município. Nas galerias, segundo relato de parlamentares, servidores da Prefeitura (que acompanhavam a sessão para defender a rejeição do projeto) iniciaram uma discussão com funcionários da Câmara.
Bate-boca
Um vídeo gravado do plenário mostra o momento em que vereadores foram até a galeria para tentar separar a briga. Na gravação, o vereador Moises Pirulito (PL) aparece em cima de uma cadeira, discutindo com servidores da Prefeitura. Um dos funcionários chega a encostar o dedo no rosto do vereador, que revida. Outros parlamentares, além de assessores, aparecem para separar.
Sessão
O vereador Bobi (PRD), que presidia a sessão no momento da confusão, afirmou no microfone que a GCM (Guarda Civil Municipal) seria chamada. A sessão foi retomada somente às 21h07. A Câmara foi questionada pela coluna, mas não havia se pronunciado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.