Confusão entre servidores e vereadores suspende sessão em Taubaté

Confusão

Uma confusão envolvendo servidores da Prefeitura de Taubaté, da Câmara e vereadores levou à suspensão da sessão ordinária realizada pelo Legislativo nessa terça-feira (7).

Briga

A confusão começou por volta de 20h30, enquanto os vereadores debatiam o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o teto de gastos para o município. Nas galerias, segundo relato de parlamentares, servidores da Prefeitura (que acompanhavam a sessão para defender a rejeição do projeto) iniciaram uma discussão com funcionários da Câmara.