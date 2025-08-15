Sarah pode ter sido morta após estupro coletivo, diz polícia

Um crime bárbaro.
Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, pode ter sido morta após sofrer um estupro coletivo em Ubatuba, de acordo com a Polícia Civil. Essa é uma das linhas de investigação sobre a morte da jovem, que estava desaparecida desde a noite do dia 9 e foi encontrada sem vida nesta sexta-feira (15).
Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, confessou o crime e foi preso. Ele indicou à polícia a localização do corpo da jovem, que foi achado enterrado próximo a uma cachoeira no bairro Rio Escuro.
Moradora de Jundiaí, Sarah era filha de um pastor e estava em Ubatuba passeando. Ela estava hospedada na casa de um amigo que havia conhecido pela internet, identificado como W.S.A., onde seus pertences foram localizados no último dia 12, quando a mãe da jovem registrou o desaparecimento da filha.
Investigação.
Nas diligências desta sexta, investigadores receberam informações sobre o possível local onde o corpo estaria. Durante o trajeto, uma testemunha relatou que Alessandro teria confessado o homicídio e o convenceu a se apresentar à polícia. Ele, então, indicou o ponto exato onde havia enterrado Sarah.
De acordo com o boletim de ocorrência, Alessandro afirmou que teria enforcado Sarah após manter uma relação sexual com a jovem. Em seguida, o corpo teria sido arrastado até uma área de mata e coberto com folhas e vegetação. As roupas e o celular de Sarah foram jogados em um rio.
Estupro.
Segundo o boletim, a polícia, porém, analisa ainda outra linha de investigação. A suspeita é que, momentos antes de ter sido morta, Sarah teria sofrido um estupro coletivo, após ela e quatro homens saírem para beber em uma adega. A jovem teria sido obrigada a praticar sexo oral com quatro homens, entre eles Alessandro. Foram solicitados exames necroscópico, toxicológico e sexológico.
A prisão temporária de Alessandro foi decretada por 30 dias. O caso segue sob responsabilidade da delegacia de Ubatuba.