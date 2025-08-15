Sarah pode ter sido morta após estupro coletivo, diz polícia

Um crime bárbaro.

Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, pode ter sido morta após sofrer um estupro coletivo em Ubatuba, de acordo com a Polícia Civil. Essa é uma das linhas de investigação sobre a morte da jovem, que estava desaparecida desde a noite do dia 9 e foi encontrada sem vida nesta sexta-feira (15).

Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, confessou o crime e foi preso. Ele indicou à polícia a localização do corpo da jovem, que foi achado enterrado próximo a uma cachoeira no bairro Rio Escuro.