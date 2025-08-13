Sérgio propõe novo programa para ceder áreas e atrair empresas

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara essa semana a segunda versão do projeto que cria um novo programa para atrair empresas por meio de concessão de áreas, o PIT (Programa de Incentivos de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apresentada em abril, a primeira versão do projeto foi retirada da Câmara em junho, após a Procuradoria Legislativa apontar que o texto tinha a mesma irregularidade que levou o Tribunal de Justiça a considerar inconstitucionais trechos da lei municipal de 2008 que criou o Proinde (Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico) - o PIT, proposto por Sérgio, substituiria o Proinde.