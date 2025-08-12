Sidney Oliveira: Com elo em SJC, esquema movimentou R$ 1 bilhão

Em São José, policiais militares areenderam, em uma casa ligada a um auditor-fiscal investigado, cerca de R$ 330 mil em espécie, cerca de US$ 10 mil e € 600, além de computadores, celulares, pen drives e documentos ( veja aqui ).

Com elo em São José dos Campos, um esquema de corrupção movimentou aproximadamente R$ 1 bilhão em propinas e envolveu o empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafama. É o que aponta a Operação Ícaro, deflagrada nesta terça-feira (12) pelo Ministério Público de São Paulo.

Deflagrada nesta terça-feira (12), a operação culminou na prisão do dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, encontrado em sua chácara, em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Além dele, também foram presos o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes, e os auditores fiscais da Fazenda estadual paulista Artur Gomes da Silva Neto e Marcelo de Almeida Gouveia.

De acordo com o MP, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens dos investigados. A investigação começou há 6 meses e já concluiu que o esquema existe desde 2021. Mesmo assim, o MP apura se antes disso já havia algo ocorrendo.