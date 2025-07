Taubaté: Justiça suspende decretos que cediam áreas a 13 empresas

As 13 empresas atingidas pela liminar nessa segunda ação haviam recebido a cessão das áreas apenas por decreto: Andrade Brita, em 2016; GTI Brasil Gases e Arciuna Indústria e Comércio de Materiais para Construção, em 2021; e Dallas Aeronautical Service do Brasil, EDE Terraplenagem e Pavimentações e Construções, Rene Válvulas Indústria e Comércio de Peças para Veículos, Speed Glass, CalmSteel, Natural Vitaminas Brasil, Cemaço (Centro Manufatureiro do Aço), HS Brazil Soluções e Serviços Industriais, Teaga Inovação e Tecnologia e Campo Limpo Resinas e Reciclagem Plástica, em 2023.

No caso da Andrade Brita, Ortiz editou apenas o decreto, sem enviar à Câmara um projeto para concluir a cessão. No caso das outras empresas, Saud editou os decretos entre 2021 e 2023 e, depois, enviou à Câmara projetos para concluir as cessões das áreas. No entanto, como os órgãos técnicos do Legislativo apontaram que as propostas eram inconstitucionais (por não ter havido prévia licitação), os textos não chegaram a ser votados.

Processo.

Ao conceder a liminar pedida pelo MP, a juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da Vara da Fazenda Pública de Taubaté, destacou que o recurso da Prefeitura contra a decisão do TJ na primeira ação já foi rejeitado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e por isso "não há razões para negar aplicabilidade, desde já, à decisão proferida" pelo tribunal em outubro de 2024.