Escudeiro de Tarcísio, Felicio é cotado para a sucessão em SP

Fiel escudeiro do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Felicio viu o seu nome ganhar força no debate sobre a disputa ao Palácio dos Bandeirantes em 2026.

Oficialmente, Tarcísio manifesta a intenção de tentar a reeleição ao governo do Estado, no entanto o governador é presidenciável, uma alternativa da direita para encarar Lula (PT) nas urnas em 2026, herdando o espólio político deixado por Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Se Tarcísio for candidato à Presidência, Felicio assumirá o governo paulista em abril do próximo ano.

Nestas circunstâncias, com 180 dias na cadeira de governador até o primeiro turno das eleições, seria Felicio o candidato natural?

Com uma concorrência de peso, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e Gilberto Kassab, secretário de Governo do Estado e presidente nacional do PSD, além do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite (PP), e de André do Prado (PL), presidente da Alesp, o nome de Felicio era, até aqui, considerado carta fora do baralho. Era. Lembra das nuvens? Ao que tudo indica, Felicio entrou no páreo.