Prefeitura de Taubaté anuncia novo secretário de Saúde

Gestão

Entre 2014 e 2017, Carlo coordenou o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital Regional do Vale do Paraíba, pela Unitau. Atuou ainda como secretário municipal de Saúde de Tremembé (2020–2021) e na direção das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) San Marino e Santa Helena (2022–2025), em Taubaté. Atualmente, era o superintendente do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).