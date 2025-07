Alvo de vereadores, secretária de Saúde de Taubaté deixa cargo

Saúde

Após meses de intensa fritura promovida por parte dos vereadores, Rosana Gravena deixou o cargo de a secretária de Saúde de Taubaté. O anúncio foi feito pela Prefeitura nessa quarta-feira (16).

Exoneração

Em nota, a Prefeitura afirmou que Rosana "atuou em importantes ações para o município", como "a captação de recursos para obras e reformas no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), redução de filas com a retomada dos exames de imagem e descentralização dos exames de sangue".