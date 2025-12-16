17 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Mulher dorme enquanto amamentava e bebê de 18 meses morre

Por Da Redação | Seixas, Portugal
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mulher dorme enquanto amamentava e bebê de 18 meses morre
Mulher dorme enquanto amamentava e bebê de 18 meses morre

Um bebê de 18 meses morreu na manhã desta terça-feira após ser encontrado sem sinais vitais enquanto era amamentado pela mãe. A criança chegou a ser socorrida, mas a morte foi constatada no local.

O caso ocorreu em uma residência no concelho do Seixal, em Portugal. Segundo as primeiras informações, a própria mãe acionou o número de emergência 112 ao perceber que o filho não reagia.

Às autoridades, a mulher relatou que adormeceu enquanto amamentava a criança e só depois notou que o bebê estava desacordado. As equipes de socorro tentaram prestar atendimento, mas não houve possibilidade de reanimação.

O óbito foi declarado no local, e a situação foi comunicada às autoridades competentes, que devem apurar as circunstâncias da morte.

