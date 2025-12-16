Um bebê de 18 meses morreu na manhã desta terça-feira após ser encontrado sem sinais vitais enquanto era amamentado pela mãe. A criança chegou a ser socorrida, mas a morte foi constatada no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em uma residência no concelho do Seixal, em Portugal. Segundo as primeiras informações, a própria mãe acionou o número de emergência 112 ao perceber que o filho não reagia.
Às autoridades, a mulher relatou que adormeceu enquanto amamentava a criança e só depois notou que o bebê estava desacordado. As equipes de socorro tentaram prestar atendimento, mas não houve possibilidade de reanimação.
O óbito foi declarado no local, e a situação foi comunicada às autoridades competentes, que devem apurar as circunstâncias da morte.