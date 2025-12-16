Um bebê de 18 meses morreu na manhã desta terça-feira após ser encontrado sem sinais vitais enquanto era amamentado pela mãe. A criança chegou a ser socorrida, mas a morte foi constatada no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em uma residência no concelho do Seixal, em Portugal. Segundo as primeiras informações, a própria mãe acionou o número de emergência 112 ao perceber que o filho não reagia.