Influenciadora de São José foge do Brasil após ameaça de morte

Com mais de 2 milhões de seguidores, o 'Casal Maloka' deixou as ruas e chegou a abrir um salão de beleza em São José . Em 2024, o casal se separou ( ver aqui ).

Gabrielly, de 26 anos, ficou conhecida ao criar, ao lado do ex-companheiro Douglas Martins, um perfil em que mostrava o dia a dia do casal, que vivia em situação de rua em Santos.

A influenciadora trans Gabrielly Miguel, nascida em São José dos Campos, que conquistou milhões de seguidores nas redes sociais com o perfil 'Casal Maloka', anunciou ter saído do Brasil após sofrer ameaças de morte e ofensas transfóbicas. "Estou muito assustada e com muito medo", disse ela, que não revelou o país para onde viajou. O caso é investigado pela polícia.

Em suas redes sociais, na última sexta-feira (11), Gabrielly, hoje casada com outro influenciador e morando em Santos, divulgou um vídeo afirmando ter deixado o Brasil em razão de ameaças por parte do marido da dona de uma chácara que ela alugou em Igaratá. A informação foi divulgada originalmente pelo G1 de Santos.

"Me senti muito coagida. Eram 22h e recebi mensagens dele falando o nome do bairro da minha mãe", afirmou Gabrielly. "A hora que ele falou que estava gastando dinheiro para me achar, fiquei com muito medo. Não sei o que esse cara pode fazer. [Estava] destilando tanto ódio e tanta transfobia", afirmou a influenciadora em vídeo.