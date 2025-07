Homem de casa depredada por motoboys acusa entregador de agressão

Um homem que teve a casa depredada por motoboys em Caraguatatuba relatou que a confusão começou após ele ser agredido com um soco no rosto desferido por um entregador, durante um desentendimento em uma entrega de marmita no bairro Morro do Algodão.

O caso ocorreu entre a noite de sexta-feira (4) e a madrugada deste sábado (5) e foi registrado como lesão corporal, furto e dano no boletim de ocorrência.