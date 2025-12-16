O dono de uma adega em Jacareí foi executado com mais de 10 tiros na madrugada desta terça-feira (16), em um galpão de reciclagem no bairro Rio Comprido. A Polícia Civil investiga o homicídio e busca identificar o autor dos disparos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Ícaro Wagner dos Santos Pereira, de 27 anos. No local do crime, situado na Travessa Lagoinha, policiais encontraram 17 cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm, além de vestígios de sangue e massa encefálica, segundo o boletim de ocorrência.
A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima. Uma moradora relatou ter ouvido cerca de 10 disparos de arma de fogo durante a madrugada. Ícaro chegou a ser socorrido por familiares e levado ao Hospital do Parque Industrial, em São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
De acordo com informações preliminares, a vítima estava na área externa do galpão, encostada em um veículo ao lado de um adolescente de 13 anos, quando foi atingida pelos disparos. Após ser baleado, Ícaro caiu para o interior do imóvel.
O autor do crime estava totalmente encapuzado, o que dificultou a identificação, e fugiu logo após os disparos. Até o momento, ninguém foi preso.
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí assumiu as investigações. O local conta com câmeras de monitoramento, cujas imagens devem auxiliar na apuração do homicídio.
O exame perinecroscópico foi realizado, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para autópsia. O caso foi registrado como homicídio consumado, de autoria desconhecida.