O dono de uma adega em Jacareí foi executado com mais de 10 tiros na madrugada desta terça-feira (16), em um galpão de reciclagem no bairro Rio Comprido. A Polícia Civil investiga o homicídio e busca identificar o autor dos disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Ícaro Wagner dos Santos Pereira, de 27 anos. No local do crime, situado na Travessa Lagoinha, policiais encontraram 17 cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm, além de vestígios de sangue e massa encefálica, segundo o boletim de ocorrência.