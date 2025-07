Vídeo mostra agressão a motoboy e quebra-quebra de vingança; VEJA

Um vídeo obtido pela reportagem mostra a briga envolvendo um motoboy que mobilizou moradores e trabalhadores de entrega no Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (4).

Segundo relatos, o entregador foi agredido ao realizar uma entrega por volta das 20h30. Vídeos mostram o motoboy caído no chão enquanto é agredido.