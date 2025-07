Mudança em 'vale' beneficiará mais quem recebe maiores salários

"Essa ampliação tem como objetivo promover ações imediatas de reconhecimento e compensação, além de uma resposta diante das recentes adequações legais relacionadas ao pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida, apontados pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas estaduais", afirmou a Prefeitura.

"A administração municipal reforça seu compromisso com o objetivo de reconhecer o papel dos servidores e promover melhores condições de trabalho e incentivo à permanência no serviço público, ao mesmo tempo em que atua com transparência, responsabilidade com o dinheiro público e que visa cumprir a legislação e apontamento dos órgãos competentes", completou o governo Sérgio.