Sem reajuste salarial, servidores devem receber vale de R$ 500

O governo Sérgio Victor (Novo) deve anunciar nos próximos dias a criação de um vale-alimentação de R$ 500 para os servidores da Prefeitura de Taubaté. Segundo apuração da coluna, o valor adicional será pago junto ao salário dos funcionários.

Cartão

Atualmente, apenas os servidores com salário de até R$ 2.895,55 recebem benefício equivalente, que é o Cartão Cesta Básica de Alimentos. O valor mensal, no entanto, de R$ 178,11, não é atualizado desde agosto de 2022.