Caso o governo Sérgio Victor (Novo) leve adiante a ideia de emprestar R$ 166,4 milhões para quitar a operação de crédito junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), a Prefeitura de Taubaté deve pagar R$ 228,9 milhões em juros nos próximos 20 anos.

O levantamento foi feito pela reportagem com base em informações prestadas pela própria Prefeitura ao Sadipem (Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios), da STN (Secretaria do Tesouro Nacional), que ficará responsável por avalizar ou não a garantia do governo federal ao novo empréstimo.