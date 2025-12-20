A morte de Hevellyn Lopes de Lima, de 14 anos, comoveu Jacareí e cidades da região. A adolescente morreu na última sexta-feira (19) e foi sepultada na tarde deste sábado (20), no Cemitério Jardim da Paz, em Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.

Desde a confirmação da morte, centenas de mensagens de condolências tomaram conta das redes sociais. Amigos, familiares, colegas de escola, professores e moradores da região usaram palavras de carinho, fé e conforto para se despedir da adolescente.