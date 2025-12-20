A morte de Hevellyn Lopes de Lima, de 14 anos, comoveu Jacareí e cidades da região. A adolescente morreu na última sexta-feira (19) e foi sepultada na tarde deste sábado (20), no Cemitério Jardim da Paz, em Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Desde a confirmação da morte, centenas de mensagens de condolências tomaram conta das redes sociais. Amigos, familiares, colegas de escola, professores e moradores da região usaram palavras de carinho, fé e conforto para se despedir da adolescente.
“Você foi muito forte, persistente e cheia de fé. Menina encantadora do sorriso lindo. Descanse em paz nos braços do Pai”, escreveu Arlene Fróes. “Que Deus te receba no abraço eterno e conforte sua família neste momento de dor e luto”, publicou Neide Nunes de Oliveira Costa.
A dor também foi compartilhada por mães de colegas de escola. “Muito triste quando se trata de uma menina tão jovem, com toda a vida pela frente. Minha filha estudou com ela e está sem chão”, relatou Cleide Cristina.
Outras mensagens reforçaram o sentimento de incredulidade diante da perda precoce. “Tão jovem e linda. Que Deus conforte todos os familiares e amigos neste momento tão difícil”, escreveu Cristina Ferreira.
Mensagens de fé e solidariedade à família
Entre os comentários, muitas publicações destacaram a fé como forma de consolo.
“Só Jesus para amenizar essa dor. Que Deus tenha misericórdia do coração desses pais”, escreveu Nazare Elias, que relembrou a própria experiência com o luto.
“Você foi uma guerreira. Descanse em paz”, resumiu Clarice Duarte de Siqueira. “Guardo as boas lembranças daquela aluna sapeca, bondosa e linda. Que Deus acolha Hevellyn em sua glória e ampare sua mãe nesse momento tão difícil”, escreveu uma professora.
“Oramos muito por ela. Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos”, publicou Sara Duarte.