19 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Mãe sai para trabalhar e, na volta, encontra os filhos mortos

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mãe sai para trabalhar e, na volta, encontra os filhos mortos
Mãe sai para trabalhar e, na volta, encontra os filhos mortos

Dois irmãos foram mortos a tiros dentro da própria casa na noite desta quinta-feira (18). Eles foram encontrados já sem vida pela mãe, após um ataque cometido por um homem que chegou ao imóvel em uma motocicleta e abriu fogo contra as vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no bairro São Braz, em Curitiba. De acordo com as informações apuradas no local, um dos irmãos foi encontrado caído na frente da residência, enquanto o outro estava no quintal do imóvel.

Testemunhas relataram que os dois haviam passado parte da tarde ingerindo bebidas alcoólicas em frente à casa antes do homicídio. Após os disparos, o atirador fugiu e não foi localizado até o momento.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Victor e Yuri, com idades entre 20 e 25 anos. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica e ambos possuíam antecedentes e ligação com atividades criminosas.

Ainda conforme a PM, a motivação do crime é desconhecida. A Polícia Civil esteve no local, acionou a perícia e abriu investigação para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários