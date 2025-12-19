Dois irmãos foram mortos a tiros dentro da própria casa na noite desta quinta-feira (18). Eles foram encontrados já sem vida pela mãe, após um ataque cometido por um homem que chegou ao imóvel em uma motocicleta e abriu fogo contra as vítimas.
O crime aconteceu no bairro São Braz, em Curitiba. De acordo com as informações apuradas no local, um dos irmãos foi encontrado caído na frente da residência, enquanto o outro estava no quintal do imóvel.
Testemunhas relataram que os dois haviam passado parte da tarde ingerindo bebidas alcoólicas em frente à casa antes do homicídio. Após os disparos, o atirador fugiu e não foi localizado até o momento.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Victor e Yuri, com idades entre 20 e 25 anos. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica e ambos possuíam antecedentes e ligação com atividades criminosas.
Ainda conforme a PM, a motivação do crime é desconhecida. A Polícia Civil esteve no local, acionou a perícia e abriu investigação para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio.