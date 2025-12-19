Dois irmãos foram mortos a tiros dentro da própria casa na noite desta quinta-feira (18). Eles foram encontrados já sem vida pela mãe, após um ataque cometido por um homem que chegou ao imóvel em uma motocicleta e abriu fogo contra as vítimas.

O crime aconteceu no bairro São Braz, em Curitiba. De acordo com as informações apuradas no local, um dos irmãos foi encontrado caído na frente da residência, enquanto o outro estava no quintal do imóvel.