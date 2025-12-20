Uma jovem engenheira de 31 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (19), após visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba.

Ela seguia viagem para o Espírito Santo, onde passaria o Natal com a família, quando o carro que conduzia colidiu com um caminhão.

