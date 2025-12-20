Uma jovem engenheira de 31 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (19), após visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba.
Ela seguia viagem para o Espírito Santo, onde passaria o Natal com a família, quando o carro que conduzia colidiu com um caminhão.
A vítima foi identificada como Mariani Gambarini Vassoler, natural de Iconha, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na Rodovia ES-297, na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul capixaba. Mariani dirigia um Toyota Etios quando perdeu o controle da direção e bateu lateralmente em um caminhão carregado com cimento a granel.
De acordo com o portal ES Notícias, Mariani vivia um momento importante na carreira. Durante a viagem de retorno ao Espírito Santo, ela fez uma parada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, onde agradeceu pelo ano vivido. Em publicação nas redes sociais, escreveu: “Nossa primeira parada. Agradecer pelo ano de 2025, o mais difícil que já passei, e foi o que mais cresci.”
Segundo informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, junto ao tio da engenheira, Romeu Gambarini, Mariani morava atualmente em Sorocaba (SP) desde janeiro deste ano, em busca de crescimento pessoal e profissional. Antes disso, viveu em Iriri, balneário de Anchieta, onde trabalhou com o tio em um posto de combustíveis. Ela deixa pai, mãe e um irmão.
O motorista do caminhão, que seguia no sentido Posto Trevo–Apiacá, relatou que o veículo da engenheira rodou na pista antes de atingir a lateral da carreta, do lado do passageiro. Ele permaneceu no local, prestou socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo. Após prestar depoimento, foi liberado pela Polícia Civil.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.