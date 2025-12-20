Uma mulher de 49 anos foi baleada três vezes dentro de um bar em Taubaté, na madrugada deste sábado (20), e está internada em estado grave.
A vítima foi atingida no tórax e na mão, está entubada e em coma no Hospital Regional, enquanto a Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e busca o autor dos disparos, que fugiu após o crime.
A tentativa de homicídio foi registrada na madrugada deste sábado (20) em um bar de Taubaté.
A ocorrência foi registrada na rua Nove, no bairro Marlene Miranda. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a um chamado envolvendo disparos de arma de fogo em um bar da região. Ao chegar ao local, os policiais foram informados por populares que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à UPA Central.
Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou à PM que prestou socorro à mulher e apontou um homem de 51 anos como autor dos disparos. O suspeito teria deixado o local antes da chegada da equipe policial, e não houve prisão em flagrante.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal e será investigado pela delegacia responsável pela área. Conforme o relato da testemunha, ela foi chamada ao bairro após saber que o pai se envolvia em um desentendimento com terceiros no bar. No local, tentou encerrar a discussão e convencer o homem a retornar para o interior do estabelecimento.
Ainda de acordo com o registro, antes dos disparos houve agressão contra uma mulher de 27 anos, filha da vítima. Em seguida, ocorreu uma briga envolvendo familiares. A testemunha afirmou ter ouvido um tiro e, logo depois, o suspeito fugiu.
A Polícia Civil informou que a vítima foi atingida por três disparos, sendo dois na região do tórax e um na mão esquerda. Após atendimento inicial na UPA Central, ela foi transferida para o Hospital Regional, onde estava entubada e em coma no momento em que os policiais atualizaram as informações da ocorrência.
O boletim aponta ainda que o local do crime não pôde ser preservado, devido à dinâmica dos fatos e à grande concentração de pessoas na via pública, o que dificultou a delimitação exata do ponto onde os disparos ocorreram.
As buscas pelo suspeito continuam. Até o momento, ele segue foragido.