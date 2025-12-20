Uma mulher de 49 anos foi baleada três vezes dentro de um bar em Taubaté, na madrugada deste sábado (20), e está internada em estado grave.

A vítima foi atingida no tórax e na mão, está entubada e em coma no Hospital Regional, enquanto a Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e busca o autor dos disparos, que fugiu após o crime.

A tentativa de homicídio foi registrada na madrugada deste sábado (20) em um bar de Taubaté.