PDV segue em estudo, mas sem previsão de quando será aberto

PDV Anunciada no fim de janeiro pelo governo Sérgio Victor (Novo), a possibilidade de abertura de um PDV (Plano de Demissão Voluntária) na Prefeitura de Taubaté segue em estudo, mas sem previsão de sair do papel.

Resposta

"O Departamento de Administração de Pessoal e Recursos Humanos informa que a proposta de implantação de um Plano de Demissão Voluntária (PDV) é uma iniciativa que começou a ser analisada em 2025, com o desenvolvimento de etapas preliminares. No momento, o projeto ainda está em fase de estudos e depende de novas definições por parte do Poder Executivo. Assim que todas as etapas forem concluídas, o plano poderá ser implementado, sempre com foco na valorização dos servidores e no equilíbrio administrativo", respondeu a Prefeitura à Câmara.

Anúncio

No fim de janeiro, o prefeito apontou em R$ 1,1 bilhão o valor das dívidas e acordos contraídos nas gestões anteriores que teriam que ser pagos pela Prefeitura. Desse total, R$ 446 milhões eram referentes a dívidas vencidas deixadas pelo ex-prefeito José Saud (PP). Na ocasião, Sérgio cogitou a abertura de um PDV para desligar parte dos 6.700 servidores municipais.

Entrevista 1

Em entrevista ao jornal no fim de abril, Sérgio havia comentado sobre a dificuldade de abrir o PDV. "O que a gente sugeriu naquele dia não era nenhuma solução, é uma possibilidade. E continua sendo. O grande desafio do PDV é que para ele ter adesão, você precisa de dinheiro para indenizar as pessoas. Então, a gente está segurando porque, primeiro, não tem caixa disponível e a gente priorizou essas renegociações de dívidas. Então, naquele dia não era uma solução como uma bala de prata. Essa é uma possibilidade para reduzir, e não só reduzir o número de servidores, mas dar uma porta de saída para quem quer".