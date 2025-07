Homem tenta fugir pulando muro de motel em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações apuradas pela reportagem o cliente passou a madrugada no estabelecimento. Após efetuar o pagamento pelos serviços, uma discussão teria ocorrido no interior da suíte. Em seguida, o homem tentou deixar o local de forma inusitada, escalando o muro lateral da unidade, que possui cerca com lâminas cortantes.

Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para realizar o resgate. O homem foi retirado com segurança e recebeu atendimento médico no local. Familiares também estiveram presentes e acompanharam a ação.