Busca Busca: 'Treme muito', relatam clientes; loja descarta risco

Clientes do Busca Busca, minishopping que tornou-se um fenômeno de vendas em São José dos Campos, confirmaram terem sentido tremores no chão do centro de compras. Segundo a direção do estabelecimento, a vibração é "natural" e não há qualquer risco algum aos frequentadores.

Nas redes sociais, apesar da posição do Busca Busca, clientes relataram o receio com os tremores, chamando até o empreendimento de "Treme Treme". "Treme sim e não é pouco", comentou Ana Carolina Castro.

