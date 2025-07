Morre aos 9 anos Davi, coroinha 'querido por todos' em São José

“Nossa Senhora veio te buscar, meu filho, assim como ela havia prometido. Cuide de nós junto de Deus e com os anjos e santos... Te amo, meu periquitinho, e sempre te amarei com todo meu coração.”

Em uma postagem de despedida publicada por um amigo da Fraternidade São José, Davi foi lembrado como um “parceirinho de serviço ao altar”. “Servir sem você não será a mesma coisa, mas agora você servirá no melhor lugar. Cuida da gente daí, meu querido!”

O Instituto São José divulgou uma nota oficial de pesar, lamentando as duas perdas e manifestando solidariedade. “A comunidade educativa do Instituto São José se solidariza com as famílias Paiva e Filippiades pelo falecimento do estudante Davi Paiva e também pelo Thiago, pai de dois dos nossos estudantes. Unidos em oração, pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento tão difícil destas duas famílias tão queridas por todos nós.”