Com Lamborghini roxa, Yuri Alberto prestigia aniversário de SJC

O aniversário de 258 anos de São José dos Campos, celebrado neste domingo (27), foi marcado por uma série de atrações culturais e artísticas que movimentaram a cidade. Um dos destaques do dia foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que atraiu milhares de pessoas à orla do Banhado, na avenida Anchieta, no Jardim Esplanada.

A exibição aérea encantou o público com manobras radicais e emocionantes no céu joseense, compondo o ápice das festividades.

Outro momento que chamou a atenção foi a passagem do jogador Yuri Alberto, atacante do Corinthians, que circulou pela avenida a bordo de sua Lamborghini roxa, já bastante conhecida entre os fãs. A presença do atleta joseense causou euforia entre torcedores corintianos e curiosos, que se aglomeraram para vê-lo de perto.