Adeus, coroinha: 'Me despeço do meu amado filho', diz pai de Davi

Comoção e despedida

O velório e o sepultamento de Davi aconteceram no sábado (26), no Cemitério Horto São Dimas. A cerimônia reuniu familiares, amigos, colegas de escola, membros da igreja e pessoas comovidas com a história do menino.

A Paróquia Sagrada Família, onde os pais atuam na Pastoral da Comunicação, e o Instituto São José, onde Davi estudava, divulgaram notas de pesar e prestaram solidariedade à família. A comoção foi grande também nas redes sociais, onde centenas de pessoas manifestaram carinho e apoio.