Sérgio envia à Câmara texto para vender 16 imóveis da Prefeitura

O governo Sérgio Victor (Novo) enviou à Câmara nessa terça-feira (10) um projeto que pede autorização dos vereadores para a venda de 16 imóveis da Prefeitura de Taubaté.

Os 16 imóveis são terrenos em áreas residenciais, sem área construída. Deles, 12 ficam no Portal da Mantiqueira, três no Esplanada Independência e um no Cataguá. O imóvel do Cataguá tem 1.800 metros quadrados e valor venal de R$ 126 mil. Os outros 15 imóveis têm entre 250m² e 360m², com valores venais de R$ 56 mil a R$ 85 mil.