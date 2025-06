Cecap 4, em Taubaté, passa a contar com mais uma linha de ônibus

Linha

Entrará em operação nessa quarta-feira (11) uma nova linha do transporte coletivo de Taubaté. O objetivo, segundo a Prefeitura, é ampliar o atendimento no bairro Cecap 4.

Cecap

A linha 24 (Eco Cecap/Cecap) sairá da Estação de Conexão, que fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, e vai até o bairro Cecap 4, com viagens das 4h50 até as 22h40, em dias úteis.