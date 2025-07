Assaí deve abrir nova unidade em São José nos próximos meses

A rede de atacarejo Assaí, uma das maiores do Brasil, vai inaugurar sua terceira loja em São José dos Campos. A nova unidade está sendo construída em uma região estratégica da cidade, no cruzamento entre as avenidas Juscelino Kubitschek e João Marson, onde já funcionam grandes comércios como Atacadão e Havan.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com mais de 300 lojas espalhadas por todo o país, o Assaí foi fundado há 50 anos em São Paulo e segue em ritmo acelerado de expansão. As obras no terreno já começaram, e a expectativa é de que a nova unidade entre em operação até o fim de 2025.