Com mais lojas, Busca Busca traz '25 de março' para centro de SJC

O empresário chinês Alex Ye, conhecido como “Chefe do Benefício” e dono da loja de importados Busca Busca, avança com seu plano de expansão em São José dos Campos. Após a abertura da unidade no início de julho, Ye adquiriu novos imóveis no centro da cidade, com o objetivo de transformar a região em um verdadeiro shopping de importados em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações de bastidores, o empresário comprou o imóvel da antiga Mega Vale Cosméticos, localizado na rua Sebastião Humel, ao lado do Shopping Faro, onde já opera o Busca Busca. O novo ponto chama atenção pela localização estratégica e por já ter sido endereço de uma das lojas mais tradicionais da cidade.