Escrivã grávida morre após passar mal em videochamada com os pais

Grávida, a escrivão Karoline Rodrigues morreu nesta quinta-feira (24), em São José dos Campos, após passar mal durante uma chamada de vídeo com os pais.

De acordo com policiais ouvidos por OVALE, Karoline passou mal ao fazer uma chamada de vídeo com os pais, para contar a eles sobre a gravidez.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp