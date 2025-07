Chefe do Benefício: 'Vou morar em SJC', diz dono do Busca Busca

"Eu vou morar aqui".

A frase é do empresário Alex Ye, proprietário do Busca Busca, que está "apaixonado" por São José dos Campos e até cogita morar na cidade, onde inaugurou uma megaloja no último dia 8, que tem movimentado a região central.

