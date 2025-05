Estação de conexão do transporte é alvo de críticas em Taubaté

Críticas

A primeira estação de conexão do transporte público de Taubaté, que entrou em operação no último sábado (10), no Cecap, foi alvo de uma série de críticas por parte de moradores.

Baldeação

A principal crítica foi sobre a necessidade dos passageiros desembarcarem dos veículos na estação e serem obrigados a esperar outro ônibus para seguir viagem. "Você vem cansado, no ônibus cheio, aí tem que descer e esperar outro ABC", disse uma moradora. "Fico pensando quem vem embora do serviço à noite e tem que descer do ônibus e ficar esperando outro ônibus para ir embora para casa", afirmou outra.