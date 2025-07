Filho enforca e espanca a mãe com vassoura no Vale; homem é preso

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor enforcou a mãe, a jogou ao chão e a golpeou com uma vassoura quebrada. Ele estava visivelmente embriagado e ainda danificou o carro da vítima antes da chegada da polícia.

Um caso de violência doméstica em Tremembé mobilizou a Polícia Militar e gerou indignação na população. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após agredir brutalmente a própria mãe, uma mulher de 63 anos, dentro da residência da família, no bairro Village Tremembé.

O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (23) e foi registrado na Delegacia de Polícia de Tremembé. O autor foi conduzido à cadeia pública de Taubaté.

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência de violência doméstica na rua Francisco Paulo de Oliveira Vargas, no bairro Village Tremembé. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com o agressor, que se mostrava alterado e apresentava claros sinais de embriaguez.

Inicialmente, o filho negou ter cometido qualquer ato de violência, alegando que havia apenas furado o pneu do carro da mãe. No entanto, a própria vítima relatou aos policiais que foi enforcada, jogada ao chão e agredida com uma vassoura pelo filho.