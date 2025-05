Convênio da Funcabes: Prefeitura deve aumentar salário em até 25%

Salário

Em audiência sobre a educação infantil e o ensino integral, realizada na Câmara de Taubaté nessa quarta-feira (28), a secretária-adjunta de educação do município, Elisa Coelho, anunciou aumentos nos salários dos servidores que atuam no convênio da Prefeitura com a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté).

Aumento

De acordo com a secretária-adjunta, a previsão de reajuste para auxiliar e auxiliar de transporte será de 25%; auxiliar de inclusão, 22%; auxiliar de libras, oficineiros, professores e instrutores, 8%; supervisor pedagógico, analista administrativo, supervisor administrativo, 5%.