Cortou patas de cavalo com facão, foi ouvido e liberado no Vale

Chamado de 'verme' pela sertaneja Ana Castela e criticado por celebridades como Paolla Oliveira e Luísa Mell, o homem que cortou as patas de seu cavalo com um facão, no Vale do Paraíba, foi ouvido e liberado pela polícia. O caso, ocorrido em Bananal, gerou revolta em todo o país.

O caso aconteceu no último sábado (16), em uma cavalgada no bairro rural Sertão do Guaraná, e ganhou repercussão após um vídeo do cavalo agonizando viralizar nas redes sociais.

