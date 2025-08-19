Cortou patas de cavalo com facão, foi ouvido e liberado no Vale

Chamado de 'verme' pela sertaneja Ana Castela e criticado por celebridades como Paolla Oliveira e Luísa Mell, o homem que cortou as patas de seu cavalo com um facão, no Vale do Paraíba, foi ouvido e liberado pela polícia. O caso, ocorrido em Bananal, gerou revolta em todo o país.
O caso aconteceu no último sábado (16), em uma cavalgada no bairro rural Sertão do Guaraná, e ganhou repercussão após um vídeo do cavalo agonizando viralizar nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem de 21 anos alegou acreditar que o cavalo já estava morto no momento dos golpes. Ele vai responder em liberdade por crime de maus-tratos a animais, cuja pena pode ser aumentada em razão da morte do animal.
O caso
De acordo com uma testemunha, o cavalo passou mal durante o trajeto, deitou-se e parou de respirar. Revoltado, o dono retirou um facão da cintura e desferiu golpes contra as patas do animal, que foram arrancadas.
A cena chocou os presentes, mas ninguém reagiu por medo, já que o rapaz estava armado. Depois, a testemunha conseguiu deixar o local e relatou o caso às autoridades.
Repercussão
O vídeo do cavalo agonizando circulou nas redes sociais e gerou indignação e pedidos de punição exemplar. Em meio à polêmica, a mãe do jovem chegou a divulgar um vídeo em defesa do filho, o que também repercutiu online.
A morte de um cavalo mutilado no Vale do Paraíba ganhou grande repercussão nas redes sociais após personalidades como Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira cobrarem providências das autoridades.
A cantora Ana Castela, conhecida como “boiadeira” e apaixonada por cavalos, compartilhou a denúncia em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 16,3 milhões de seguidores.