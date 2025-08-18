'Verme': Ana Castela denuncia homem que decepou cavalo no Vale

Um dos principais nomes do sertanejo, a cantora Ana Castela usou suas redes sociais para denunciar o caso do cavalo que teve as patas cortadas com facão em Bananal, no Vale do Paraíba. O caso foi divulgado , nesta segunda-feira (18), por OVALE. Reconhecida por seu carinho pelos animais, a artista expressou revolta ao compartilhar imagens em que o animal aparecia agonizando após ter as patas cortadas. Ela tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.

Nas publicações, Ana expôs fotos do suspeito montado no cavalo e de um colega que teria filmado e debochado da agressão. Em tom de indignação, a cantora fez um apelo aos seguidores. “Está aí a casa do verme de Bananal, que cortou as patas de um cavalo e o deixou ‘na rua’ agonizando. Me ajudem a deixar esse verme famoso”, escreveu.