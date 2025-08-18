'Verme': Ana Castela denuncia homem que decepou cavalo no Vale

Um dos principais nomes do sertanejo, a cantora Ana Castela usou suas redes sociais para denunciar o caso do cavalo que teve as patas cortadas com facão em Bananal, no Vale do Paraíba. O caso foi divulgado , nesta segunda-feira (18), por OVALE. Reconhecida por seu carinho pelos animais, a artista expressou revolta ao compartilhar imagens em que o animal aparecia agonizando após ter as patas cortadas. Ela tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.
Nas publicações, Ana expôs fotos do suspeito montado no cavalo e de um colega que teria filmado e debochado da agressão. Em tom de indignação, a cantora fez um apelo aos seguidores. “Está aí a casa do verme de Bananal, que cortou as patas de um cavalo e o deixou ‘na rua’ agonizando. Me ajudem a deixar esse verme famoso”, escreveu.
Ela também marcou os ativistas da causa animal Luísa Mell e o deputado e delegado Bruno Lima, além de pedir apoio a páginas de entretenimento. “Alô, páginas! Bora dar IBOPE para isso? Sei que a vida de famosos é ‘massa’ e interessante, mas a vida de um animal também é. Que esse covarde receba o que mereça”, declarou.
A repercussão levou o delegado Bruno Lima a se manifestar publicamente. Ele informou que o suspeito foi identificado e conduzido à delegacia de Bananal. “Ao receber essa denúncia estarrecedora, prontamente entrei em contato com as autoridades locais”, disse.
Nas últimas horas, inúmeras páginas de celebridades postaram as fotos divulgadas por Ana.
O caso
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu no último sábado (16), em uma área rural conhecida como Sertão do Guaraná. Um jovem de 21 anos teria se revoltado após o cavalo passar mal durante uma cavalgada. Segundo testemunhas, o animal deitou-se no chão e parou de respirar. Neste momento, o rapaz retirou um facão e golpeou as patas do cavalo, que foram arrancadas.
O dono do animal, conduzido à delegacia, confessou ter usado o facão, mas afirmou acreditar que o cavalo já estivesse morto. Ele responderá por crime de maus-tratos, cuja pena é agravada em caso de morte do animal.