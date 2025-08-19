Após prisão, Gaeco do Vale cogita reverter acordo com Sidney

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do Vale do Paraíba cogita reverter o acordo com o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, após ele ter sido preso na última terça-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi alvo da Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo para investigar esquema de sonegação fiscal no estado.